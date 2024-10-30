Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арина Аверина — об участии в «ЛП»: у меня было ноль опыта, в первый раз надела коньки

Арина Аверина — об участии в «ЛП»: у меня было ноль опыта, в первый раз надела коньки
Аудио-версия:
Комментарии

Многократная чемпионка мира и Европы в художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, что до участия в проекте «Ледниковый период» она ни разу не стояла на коньках. Напомним, в шоу партнёром спортсменки является вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Владимир Морозов.

Морозов: Это нельзя назвать тренировкой, Арине дали коньки в первый раз, надо было попробовать, понять, что это такое — стоять на коньках.

Аверина: Сказали: «Надевай коньки и иди на лёд». Вова тогда, наверное, удивился очень сильно. У меня было ноль опыта, могла проехать на прямых ногах.

Морозов: Не удивился. Вообще далеко не самый худший вариант, который был в «Ледниковом периоде» за все эти годы.

Напомним, всего в шоу участвуют 14 дуэтов, которые состоят из профессиональных фигуристов и либо известных личностей, либо фигуристов-любителей. Ведущими проекта являются Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android