Арина Аверина — об участии в «ЛП»: у меня было ноль опыта, в первый раз надела коньки

Многократная чемпионка мира и Европы в художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, что до участия в проекте «Ледниковый период» она ни разу не стояла на коньках. Напомним, в шоу партнёром спортсменки является вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Владимир Морозов.

Морозов: Это нельзя назвать тренировкой, Арине дали коньки в первый раз, надо было попробовать, понять, что это такое — стоять на коньках.

Аверина: Сказали: «Надевай коньки и иди на лёд». Вова тогда, наверное, удивился очень сильно. У меня было ноль опыта, могла проехать на прямых ногах.

Морозов: Не удивился. Вообще далеко не самый худший вариант, который был в «Ледниковом периоде» за все эти годы.

Напомним, всего в шоу участвуют 14 дуэтов, которые состоят из профессиональных фигуристов и либо известных личностей, либо фигуристов-любителей. Ведущими проекта являются Евгения Медведева и Алексей Ягудин.