«Вся страна следила и знает». Морозов и Аверина высказались о карьерах друг друга

Вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Владимир Морозов и многократная чемпионка мира и Европы в художественной гимнастике Арина Аверина рассказали о том, что наблюдали за карьерами друг друга.

Арина — про Морозова. Я следила. За фигурным катанием я давно слежу, говорила, что, если бы у меня не получилось в художественной гимнастике, я бы ушла в фигурное катание, просто у нас льда нормального не было.

Владимир — про Аверину. Вся страна следила и знает.

Напомним, спортсмены являются участниками проекта «Народный ледниковый период». Всего в шоу участвует 14 дуэтов, которые состоят из профессиональных фигуристов и либо известных личностей, либо фигуристов-любителей. Ведущими проекта являются Евгения Медведева и Алексей Ягудин.