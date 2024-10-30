Волосожар — о Савченко: когда мы выиграли Олимпиаду, дружба с её стороны закончилась

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, ранее выступавшая в паре с мужем Максимом Траньковым, высказалась об отношениях с ещё одной победительницей ОИ в парном катании украинкой Алёной Савченко, которая долгие годы выступала за Германию.

«Когда я переехала выступать за Россию, чему, естественно, несказанно рада и судьба меня привела в нужное место, — после этого, когда мы уже с Максимом встали в пару, Алёна увидела конкурентов конкретных, которые не только наступали на пятки, но уже могли и обыграть. Думаю, в этот момент дружба немножечко накалилась наша.

Я всегда соперников уважаю. Не могу тут общаться, а тут не общаться, потому что кто-то у нас выиграл. Немножечко детские обиды для меня со стороны Алёны были, но я их понимаю. Могу понять, принять этот момент.

Конечно, когда мы выиграли Олимпиаду — у себя в стране с большим преимуществом, — ей было обидно и досадно, потому что она столько Олимпиад уже прошла на то время. Казалось на тот момент, что это её последняя Олимпиада. Тогда дружба вообще закончилась с её стороны. Заходя в раздевалку, мы могли сказать сухое «привет» — и всё. Хотя когда мы катались в Германии, я к ней приходила в гости, мы общались, друг о друге знали практически всё, близкие подруги были.

После Олимпиады был долгий перерыв. Мы приехали на шоу Art on Ice, Алёна уже каталась с Бруно Массо на тот момент. И с тех пор мы снова начали общаться. Когда она уже выиграла Олимпийские игры и её главная цель была достигнута. Честно, я искренне за Алёну рада. Я знаю, сколько она положила и вложила в фигурное катание. Она герой, величайшая спортсменка», — сказала Волосожар в эфире Первого канала.