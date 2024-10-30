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Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при России в Казани

Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при России в Казани
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Российские фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли ритм-танец на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмены набрали 66,58 балла. Второе место заняли Лилия Литенко и Игнат Пахомов, набравшие 60,81 балла. Тройку лидеров замкнули Елизавета Ростислова и Денис Ауров с результатом 56,67 балла.

Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Танцы на льду, КМС. Ритм-танец.

  1. Зоя Пестова — Сергей Лагутов
  2. Лилия Литенко — Игнат Пахомов
  3. Екатерина Богданова — Эмиль Хисамов
  4. Елизавета Ростилова — Денис Ауров
  5. Анна Соболева — Матвей Чураков
  6. Таиса Мусурова — Иван Тертышников — 52,69
  7. Алиса Борисова — Дмитрий Карбовский — 47,11
  8. Александра Буторина — Кирилл Махов — 46,82
  9. Кристина Типун — Андрей Ганкевич — 46,06
  10. София Науменко — Артем Гаманов — 44,40
  11. Ангелина Сенько — Тимофей Пилипенко — 34,76
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