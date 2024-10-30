Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при России в Казани
Российские фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли ритм-танец на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмены набрали 66,58 балла. Второе место заняли Лилия Литенко и Игнат Пахомов, набравшие 60,81 балла. Тройку лидеров замкнули Елизавета Ростислова и Денис Ауров с результатом 56,67 балла.
Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Танцы на льду, КМС. Ритм-танец.
- Зоя Пестова — Сергей Лагутов
- Лилия Литенко — Игнат Пахомов
- Екатерина Богданова — Эмиль Хисамов
- Елизавета Ростилова — Денис Ауров
- Анна Соболева — Матвей Чураков
- Таиса Мусурова — Иван Тертышников — 52,69
- Алиса Борисова — Дмитрий Карбовский — 47,11
- Александра Буторина — Кирилл Махов — 46,82
- Кристина Типун — Андрей Ганкевич — 46,06
- София Науменко — Артем Гаманов — 44,40
- Ангелина Сенько — Тимофей Пилипенко — 34,76
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