Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при России в Казани

Российские фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли ритм-танец на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмены набрали 66,58 балла. Второе место заняли Лилия Литенко и Игнат Пахомов, набравшие 60,81 балла. Тройку лидеров замкнули Елизавета Ростислова и Денис Ауров с результатом 56,67 балла.

Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Танцы на льду, КМС. Ритм-танец.