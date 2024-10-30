Чернышова и Вильчик лидируют после КП на ЮГПР в Казани, дочь Бережной — вторая
Российские фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик выиграли короткую программу среди спортивных пар на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмены набрали 65,72 балла. Второе место заняли дочь Елены Бережной София Диана Касинс и её партнёр Александр Бренгай, набравшие 64,39 балла. Тройку лидеров замкнули Вероника Меренкова и Даниль Галимов с результатом 62,92 балла.
Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Короткая программа, КМС. Спортивные пары.
- Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик — 65.72;
- София Диана Касинс — Александр Брегей — 64.39;
- Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 62.92;
- Кира Доможирова — Илья Вегера — 60.59.
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