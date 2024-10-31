Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья на фоне прогрессирующей хронической язвы желудка. В настоящий момент она чувствует себя хорошо.

«Это недостоверная информация», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В 1975 году Тарасова получила звание Заслуженного тренера СССР, а в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди учеников Тарасовой множество чемпионов мира и Европы, призёров и обладателей золотых медалей Олимпиад, на счету её подопечных — семь побед на Играх. Тренер получила широкую известность благодаря участию в телешоу «Ледниковый период» и работе комментатором.