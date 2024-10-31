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Алексей Ягудин высказался о критике Михаила Коляды и других российских одиночников

«Это не оскорбления, а крик души». Ягудин высказался о критике Коляды
Алексей Ягудин
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о критике российских фигуристов.

— Алексей Ягудин больше не будет чихвостить российских одиночников?
— Буду! Я не то что придираюсь, я придираюсь только тогда, когда ты, в принципе, элемент делаешь, но на соревнованиях не получается, тогда вопрос — где ты. Намёк на Мишу Коляду, сейчас много общаемся с ним, стали коллегами. Я понимаю, что это его жизнь, но обидно, когда у человека такие данные. Например, all inclusive, всё включено, хороший курорт, но ты приезжаешь, а там плохой номер и что-то не убрано, забыли.

— Миша на вас не обижается?
— Нет, может, он таит где-то в глубине, но он же понимает, что это не оскорбления, а крик души. Он действительно чувак крутой, — приводит слова Ягудина Sport24.

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