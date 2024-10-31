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Алексей Ягудин не сомневался, что Александра Трусова не вернётся на соревнования

Ягудин: не сомневался, что Трусова никуда не вернётся
Алексей Ягудин
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) не возвращаться на соревнования.

«Я даже не сомневался, что она никуда не вернётся, это очевидно было. Мне тут недавно написали: «Как вы можете оценить это решение?» А почему я должен обсуждать решение Саши Трусовой выступать или нет? Я лично понимал, что это будет участие в прокатах так, чтобы вот [показать] — я здесь. Я знал, что никакого сезона не будет. Пиар не пиар, для чего — сам не понимаю», — цитирует Ягудина ТАСС.

В начале сезона Александра Игнатова приняла участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, но затем в СМИ появилась информация, что фигуристка не планирует участвовать в соревнованиях сезона-2024/2025.

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