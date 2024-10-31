Ягудин рассказал, что Щербакова хотела поучаствовать в контрольных прокатах сборной России

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова хотела бы принять участие в контрольных прокатах сборной России, если бы не травма ноги.

«Не понимаю ответ Ани Щербаковой, когда я её спросил: «Ты можешь мне объяснить, а зачем, для чего это (выступление Трусовой на контрольных прокатах. — Прим. «Чемпионата») надо?» Понятно, видно, что тяжело. А она говорит: «А я бы тоже, если бы у меня не с ногой [проблемы], участвовала». Я говорю: «Ты прикалываешься?» Она говорит: «Нет, я очень хочу».

Травма, которую, я так понимаю, прооперировали, что потом ещё оперировали и оперировали. Я был настолько шокирован ответом. Я знал, что Аня честно никуда не хотела уходить. Я знаю, что она искренне верила, что вот сейчас этапы Гран-при вернут, она как бы головой ещё там. Кто-то быстрее отходит от любительского спорта, кто-то — нет», — цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, Щербакова не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022.