Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли 3-й этап юниорского Гран-при России в Казани

Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли третий этап юниорского Гран-при России в Казани в танцах на льду. Они получили от судей 161,53 балла. Вторыми стали Лилия Литенко и Игнат Пахомов с результатом 147,57. Тройку лидеров замкнули Елизавета Ростилова и Денис Ауров (146,81).

Юниорский Гран-при России. 3-й этап. Танцы на льду. Итоговое положение:

Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 161,53. Лилия Литенко/Игнат Пахомов — 147,57. Елизавета Ростилова/Денис Ауров — 146,81. Анна Соболева/Матвей Чураков — 139,07. Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 136,53. Алиса Борисова/Дмитрий Карбовский — 124,60. Кристина Типун/Андрей Ганкевич — 119,39. Александра Буторина/Кирилл Махов — 119,14. София Науменко/Артём Гаманов — 118,56. Ангелина Сенько/Тимофей Пилипенко — 96,18.