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Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли 3-й этап юниорского Гран-при России в Казани

Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли 3-й этап юниорского Гран-при России в Казани
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Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли третий этап юниорского Гран-при России в Казани в танцах на льду. Они получили от судей 161,53 балла. Вторыми стали Лилия Литенко и Игнат Пахомов с результатом 147,57. Тройку лидеров замкнули Елизавета Ростилова и Денис Ауров (146,81).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
31 октября 2024, четверг. 13:00 МСК
Окончено

Юниорский Гран-при России. 3-й этап. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 161,53.
  2. Лилия Литенко/Игнат Пахомов — 147,57.
  3. Елизавета Ростилова/Денис Ауров — 146,81.
  4. Анна Соболева/Матвей Чураков — 139,07.
  5. Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 136,53.
  6. Алиса Борисова/Дмитрий Карбовский — 124,60.
  7. Кристина Типун/Андрей Ганкевич — 119,39.
  8. Александра Буторина/Кирилл Махов — 119,14.
  9. София Науменко/Артём Гаманов — 118,56.
  10. Ангелина Сенько/Тимофей Пилипенко — 96,18.
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