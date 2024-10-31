Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли 3-й этап юниорского Гран-при России в Казани
Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли третий этап юниорского Гран-при России в Казани в танцах на льду. Они получили от судей 161,53 балла. Вторыми стали Лилия Литенко и Игнат Пахомов с результатом 147,57. Тройку лидеров замкнули Елизавета Ростилова и Денис Ауров (146,81).
Юниорский Гран-при России. 3-й этап. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 161,53.
- Лилия Литенко/Игнат Пахомов — 147,57.
- Елизавета Ростилова/Денис Ауров — 146,81.
- Анна Соболева/Матвей Чураков — 139,07.
- Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 136,53.
- Алиса Борисова/Дмитрий Карбовский — 124,60.
- Кристина Типун/Андрей Ганкевич — 119,39.
- Александра Буторина/Кирилл Махов — 119,14.
- София Науменко/Артём Гаманов — 118,56.
- Ангелина Сенько/Тимофей Пилипенко — 96,18.
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