Вице-чемпионка мира Леонова: выход замуж должен толкать спортсменку только вперёд!

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова считает, что замужество положительно повлияло на чемпионку Европы 2023 года Анастасию Губанову.

«Судя по Насте Губановой, могу сказать, что ей замужество только помогло в работе. То, что она повстречала Романа, пошло ей на пользу. Теперь у неё есть дополнительная поддержка на льду, ведь Роман достаточно часто сопровождает её на соревнованиях, а также посещает её тренировки. Настю это делает более спокойной. Мне кажется, она стала мотивированнее и воодушевлённее после свадьбы.

А если говорить в общем, то на фигуристок замужество влияет по-разному. Но выход замуж должен толкать спортсменку только вперёд! Но это жизнь, поэтому бывают разные случаи», — приводит слова Леоновой «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Анастасия Губанова вышла замуж за финского фигуриста Романа Галая.