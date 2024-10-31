Алина Загитова выложила эффектные снимки с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась эффектными снимками с новой фотосессии. Фигуристка позирует в спортивной одежде на белом фоне.

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. При этом фигуристка продолжает сотрудничать с Первым каналом в рамках соревнований по фигурному катанию. Также олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу. На проект «Алые паруса» Загитова запросила грант в размере практически 75 млн рублей. Запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.