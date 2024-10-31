Меренкова и Галимов выиграли ЮГПР в Казани в парном катании, дочь Бережной — четвёртая

Российские фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов победили на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани среди спортивных пар. За свой прокат спортсмены набрали 184,97 балла. Второе место заняли Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, набравшие 178,14 балла. Тройку лидеров замкнули спортсмены, тренирующиеся под руководством Павла Слюсаренко Кира Доможирова и Илья Вегера (177,14 балла).

Отметим, что дочь Елены Бережной София Диана Касинс и её партнёр Александр Бренгай, занимавшие вторую строчку после первого дня соревнований, остановились на итоговом четвёртом месте. Во время проката у Софии пошла кровь из носа.

Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Произвольная программа, КМС. Спортивные пары.