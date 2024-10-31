Танцор Иван Букин: главный страх — упасть на Олимпиаде

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, в эфире «Первого канала» ответил на вопросы блиц-интервью.

— Твой главный страх?

— Упасть на Олимпиаде.

– Что говорит Саша Степанова, когда недовольна тобой?

– «Ну Ва-а-ань!»

– Когда такое было последний раз?

– Сегодня.

– Ваша пара в двух словах?

– Старички.

– Сделаешь твизлы с закрытыми глазами?

– Да. Сделаю, – ответил Букин.

Напомним, на прошедшем ранее первом этапе Гран-при России в Магнитогорске трёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы в танцах на льду Степанова и Букин стали победителями соревнований в танцах на льду. За свой прокат спортсмены набрали 207,40 балла.