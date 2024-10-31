Вайцеховская ответила на слова Жулина об «искусственном» подъёме оценок молодым танцорам

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на недавние слова заслуженного тренера России Александра Жулина об «искусственном» подъёме оценок на этапе Гран-при в Магнитогорске более молодым парам, чем его подопечные, трёхкратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин.

«Я понимаю обиду Александра Жулина на судей и журналистов на самом деле. Его первая пара совершенно точно не стала кататься хуже, чем раньше. Просто танец пока не вкатан целиком. Потому и впечатление скомканное. Но надо воспринимать прокаты в сравнении. Это сравнение сложилось в Магнитогорске, увы, не в пользу лидеров, причём во многих аспектах.

Да, для Степановой/Букина характерно поздно входить в сезон. Но если раньше это было безопасно, сейчас ситуация в танцах начинает меняться. Любая ошибка может привести к тому, что прежние 15-18 баллов превосходства превращаются в +3 и про твою пару начинают говорить, что она едва унесла ноги.

Это обидно, да. Но занимать оборонительную позицию — и уж тем более с наездами на судейский корпус — представляется мне в текущих реалиях достаточно недальновидной тренерской стратегией», — написала Вайцеховская на личной странице в телеграм-канале.

Напомним, занявшие второе место на Гран-при в Магнитогорске Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный проиграли победителям всего три балла.