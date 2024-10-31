Появился список участников юниорского Гран-при России в Красноярске

Появился список участников четвёртого юниорского Гран-при России, который пройдёт с 6 по 8 ноября в Красноярске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми яркими спортсменами, которые планируют принять участие в соревнованиях.

Юниорки, КМС: Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Милана Лебедева, Агата Морозова, Алёна Принёва, Полина Тихонова

Юниоры, КМС: Лев Лазарев, Марк Лукин, Эдуард Карартынян

Парное катание, КМС: Варвара Черемных/Андрей Рудь, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артём Петров

Танцы на льду, КМС: Елизавета Крючкова/Артём Мякишев, Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров, Александра Шабалина/Иван Галаев