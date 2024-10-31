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Игнатов, Гуменник, Муравьёва, Фролова примут участие в этапе Гран-при России в Красноярске

Игнатов, Гуменник, Муравьёва, Фролова примут участие в этапе Гран-при России в Красноярске
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Стал известен список участников третьего этапа Гран-при России, который пройдёт 9-10 ноября в Красноярске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми яркими спортсменами, которые планируют принять участие в соревнованиях.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Даниил Самсонов, Николай Угожаев.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Анна Фролова.

Пары: Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Ясмина Кадроыва – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артём Фролов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

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