Анна Щербакова показала образы, в которых появится в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила пост с фото образов, в которых появится в новом сезоне «Ледникового периода». Фигуристка попросила оценить подписчиков, какой ей идёт больше: в белом или чёрном цвете.

Изначально Щербакова должна была появиться в «Ледниковом периоде» в качестве участницы, но из-за нехватки времени на восстановление после операции фигуристка отказалась от этой идеи. В новом сезоне телепроекта Анна займёт кресло жюри в некоторых выпусках.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года поделилась впечатлениями от работы в «Ледниковом периоде».