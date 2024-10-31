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Анна Щербакова показала образы, в которых появится в «Ледниковом периоде»

Анна Щербакова показала образы, в которых появится в «Ледниковом периоде»
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила пост с фото образов, в которых появится в новом сезоне «Ледникового периода». Фигуристка попросила оценить подписчиков, какой ей идёт больше: в белом или чёрном цвете.

Изначально Щербакова должна была появиться в «Ледниковом периоде» в качестве участницы, но из-за нехватки времени на восстановление после операции фигуристка отказалась от этой идеи. В новом сезоне телепроекта Анна займёт кресло жюри в некоторых выпусках.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года поделилась впечатлениями от работы в «Ледниковом периоде».

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