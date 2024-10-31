Дочь Тутберидзе Диана Дэвис поделилась откровенными фото

Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис поделилась откровенными фото, на которых изображена в расстёгнутом пиджаке на голое тело.

Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Напомним, Диана Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте со своим мужем Глебом Смолкиным. До 2022 года спортсмены представляли Россию, но в 2023 году сменили спортивное гражданство на грузинское. В сезоне-2023/2024 фигуристы дебютировали на международной арене под новым флагом. На чемпионате Европы — 2024 они заняли восьмое место, а на чемпионате мира — 12-е. Этот сезон фигуристы начали на этапе Гран-при в США — там они заняли четвёртое место.