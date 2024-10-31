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Маргарита Базылюк уверенно выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани

Российская фигуристка Маргарита Базылюк, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, победила в короткой программе девушек на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсменка набрала 75,11 балла. Второе место заняла София Дзепка, набравшая 71,54 балла. Тройку лидеров замкнула ещё одна спортсменка Тутберидзе, Елизавета Андреева, получившая 69,24 балла.

Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Короткая программа, КМС. Юниорки.

Маргарита Базылюк — 75.11. София Дзепка — 71.54. Елизавета Андреева — 69.24. Анна Ляшенко — 65.83. Мария Котова — 64.11.

Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно.