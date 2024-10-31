Маргарита Базылюк уверенно выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани
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Российская фигуристка Маргарита Базылюк, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, победила в короткой программе девушек на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсменка набрала 75,11 балла. Второе место заняла София Дзепка, набравшая 71,54 балла. Тройку лидеров замкнула ещё одна спортсменка Тутберидзе, Елизавета Андреева, получившая 69,24 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Девушки. Короткая программа
31 октября 2024, четверг. 17:50 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
75.11
2
София Дзепка
Москва
71.54
3
Елизавета Андреева
Москва
69.24
Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Короткая программа, КМС. Юниорки.
- Маргарита Базылюк — 75.11.
- София Дзепка — 71.54.
- Елизавета Андреева — 69.24.
- Анна Ляшенко — 65.83.
- Мария Котова — 64.11.
Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно.
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