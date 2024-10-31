Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани

Российский фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, победил в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмен набрал 89,19 балла. Второе место занял Вадим Воронов, набравший 83,15 балла. Тройку лидеров замкнул Макар Солодников, получивший 77,73 балла.

Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Короткая программа, КМС. Юниорки.

Арсений Федотов — 89,19. Вадим Воронов — 83,15. Макар Солодников — 77,73. Макар Пузин — 73,04. Илья Мальков — 69,12.

Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно. В короткой программе девушек уверенную победу одержала Маргарита Базылюк, исполнив каскад с тройным акселем.