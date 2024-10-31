Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани
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Российский фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, победил в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмен набрал 89,19 балла. Второе место занял Вадим Воронов, набравший 83,15 балла. Тройку лидеров замкнул Макар Солодников, получивший 77,73 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Юноши. Короткая программа
31 октября 2024, четверг. 20:25 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
89.19
2
Вадим Воронов
Москва
83.15
3
Макар Солодников
Пермский край
77.73
Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Короткая программа, КМС. Юниорки.
- Арсений Федотов — 89,19.
- Вадим Воронов — 83,15.
- Макар Солодников — 77,73.
- Макар Пузин — 73,04.
- Илья Мальков — 69,12.
Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно. В короткой программе девушек уверенную победу одержала Маргарита Базылюк, исполнив каскад с тройным акселем.
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