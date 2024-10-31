Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани

Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, победил в короткой программе на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. За свой прокат спортсмен набрал 89,19 балла. Второе место занял Вадим Воронов, набравший 83,15 балла. Тройку лидеров замкнул Макар Солодников, получивший 77,73 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Юноши. Короткая программа
31 октября 2024, четверг. 20:25 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
89.19
2
Вадим Воронов
Москва
83.15
3
Макар Солодников
Пермский край
77.73

Гран-при России-2024/2025. 3-й этап. «Идель». Казань. Короткая программа, КМС. Юниорки.

  1. Арсений Федотов — 89,19.
  2. Вадим Воронов — 83,15.
  3. Макар Солодников — 77,73.
  4. Макар Пузин — 73,04.
  5. Илья Мальков — 69,12.

Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно. В короткой программе девушек уверенную победу одержала Маргарита Базылюк, исполнив каскад с тройным акселем.

Материалы по теме
Петросян вернёт лоск женской фигурке в России? Главные интриги Гран-при в Казани
Петросян вернёт лоск женской фигурке в России? Главные интриги Гран-при в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android