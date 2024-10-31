Евгения Медведева: я сейчас девушка свободная, мечтаю о большой любви

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что сейчас не состоит в отношениях.

– Какие планы на ближайшую пятилетку до следующего юбилея?

– Сложный вопрос. Давайте я отвечу, что найти любовь и завести семью. Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье, — приводит слова Медведевой Hello.

Напомним, спортсменка встречалась с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Только недавно Медведева рассказала, что, когда она несколько лет назад загадала желание встретить настоящую любовь, оно быстро у неё сбылось и она сошлась с Дмитрием.