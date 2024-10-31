Евгения Медведева: сейчас быть ведущей мне интереснее, чем роль тренера или постановщика

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему согласилась на роль ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также ответила, не рассматривает ли себя в роли постановщика или тренера.

«Я уже вела «Ледниковый период. Дети» в 2018 году. Люди могли забыть об этом. Тогда проект взял ТЭФИ, кстати. Я очень горда, что участвовала в том формате, и, на мой взгляд, было бы круто повторить такой опыт.

В этом году Илья (Авербух) позвал вести сезон, и я с радостью согласилась. Почему нет? Я сейчас развиваю себя в разговорном жанре. Веду собственную авторскую передачу на YouTube «БеС Комментариев», куда приглашаю интересных людей. Это направление мне сейчас интереснее, чем роль тренера или постановщика. Но я не говорю, что не хочу в будущем такие роли рассмотреть. Но сейчас я сосредоточена на другом.

Планы на будущее? Я мечтаю о проекте, который будет развивать не только мою медийную карьеру, но и помогать людям. Не в формате времяпрепровождения или развлечения, а образования, помощи нуждающимся. Но это скорее цель, чем мечта», — приводит слова Медведевой Hello! Russia.

Видео: фигуристки после окончания карьеры.