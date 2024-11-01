Евгения Медведева рассказала, как относится к хейту в социальных сетях

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как менялось её отношение к хейтерам в социальных сетях.

— У вас огромная группа болельщиков в соцсетях, однако бывают и негативные комментарии. Как вы относитесь к хейту в соцсетях? Как справляетесь с негативными эмоциями после таких комментариев? Был ли какой-то особенно запомнившийся комментарий?

— Собственно, негативные комментарии и стали катализатором запуска проекта «БеС Комментариев», где мы читаем гневные (и не только) комментарии звёздам шоу-бизнеса и вместе их обсуждаем. Раньше меня очень триггерили негативные реплики от других. Сейчас я на них смотрю с улыбкой. Если человек занят негативом в адрес незнакомых ему людей, значит, у этого человека не всё хорошо в жизни. Глупо на это обижаться», — приводит слова Медведевой Hello! Russia.

Видео: фигуристки после окончания карьеры.