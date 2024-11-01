Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кацалапов сообщил, что очень хотел кататься с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»

Кацалапов сообщил, что очень хотел кататься с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов сообщил, что хотел кататься в паре с известной певицей и блогером Валей Карнавал на проекте «Ледниковый период».

«Я очень рад, хотел кататься с Валей, с большим желанием, потому что она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки также. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку, значит, он творческий человек. Я готов помогать всегда, Валя меня слушает. Мы доверяем друг другу на тренировках, очень много на самом деле провели времени на льду. Соревнования для неё впервые, это другие нервы, на тренировках она более раскрепощённая. У нас много чего ещё интересного приготовлено. Я постараюсь научить всему, что нам позволят короткие сроки», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

Напомним, всего в шоу участвует 14 дуэтов, которые состоят из профессиональных фигуристов и либо известных личностей, либо фигуристов-любителей. Ведущими проекта являются Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

Материалы по теме
«Вся страна следила и знает». Морозов и Аверина высказались о карьерах друг друга
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android