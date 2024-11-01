Кацалапов сообщил, что очень хотел кататься с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов сообщил, что хотел кататься в паре с известной певицей и блогером Валей Карнавал на проекте «Ледниковый период».

«Я очень рад, хотел кататься с Валей, с большим желанием, потому что она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки также. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку, значит, он творческий человек. Я готов помогать всегда, Валя меня слушает. Мы доверяем друг другу на тренировках, очень много на самом деле провели времени на льду. Соревнования для неё впервые, это другие нервы, на тренировках она более раскрепощённая. У нас много чего ещё интересного приготовлено. Я постараюсь научить всему, что нам позволят короткие сроки», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

Напомним, всего в шоу участвует 14 дуэтов, которые состоят из профессиональных фигуристов и либо известных личностей, либо фигуристов-любителей. Ведущими проекта являются Евгения Медведева и Алексей Ягудин.