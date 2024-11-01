Трусова: если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то буду готовиться

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) выразила мнение, что её достижения в спорте не помогут ей набрать авторитет у судей при возвращении России на международные старты. Однако фигуристка отметила, что готова выступить на Олимпиаде, если её об этом попросят.

«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

Ранее стало известно, что Игнатова не планирует завершать спортивную карьеру. При этом фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, но пропустила первый Гран-при России в Магнитогорске.