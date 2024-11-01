Плющенко считает, что Трусова может выступить на Олимпиаде-2026 в Милане

Двукратный олимпийскаий чемпион Евгений Плющенко высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт. По его мнению, фигуристка может выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Я никогда не подгонял Сашу, она сама приняла решение участвовать в прокатах, а я её поддержал. Сказал ей, что она может сотворить историю.

Если она продолжит выступать, то ещё раз сумеет попасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Ещё никто в женском фигурном катании не возвращался после такого перерыва. Те, кто выступал раньше вместе с Сашей, уже закончили, а она всё продолжает.

С её стороны это была полноценная подготовка к прокатам. Она максимально погрузилась в процесс: занималась в зале, хореографией, танцами. У Саши много сил и энергии, поэтому возвращение зависит только от её решения. Но для такого возвращения нужно от многого отказываться, практически от всего.

Если говорить о потенциальном выступлении Саши в Милане, то всё реально, всё возможно. К прокатам она готовилась месяц-полтора и за это время восстановила четверной лутц. Был на подходе и тройной аксель, были даже выездные попытки. Так что всё зависит только от неё самой», — цитирует Плющенко Forbes Sport.