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Рудковская: Трусова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас

Рудковская: Трусова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас
Трусова
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Продюсер Яна Рудковская рассказала о ставке Александры Игнатовой (Трусовой) в шоу Евгения Плющенко.

«У Саши очень высокая ставка в ледовых шоу. Трусова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас, это я с уверенностью могу сказать.

Сейчас многие ребята лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Что у них остаётся? Какая у них есть отдушина? Только новогодние шоу и туры. «Ангелы Плющенко» дают ребятам возможность выступать и зарабатывать. Например, когда мы пишем свои заявки на гранты, мы говорим, что у нас выступают такие прекрасные ребята, у которых нет возможности вообще нигде больше получить доход.

Шоу спасают многих фигуристов. Рекламы после ухода брендов практически нет, у мужчин только Евгений имеет большие рекламные контракты, больше ни у кого их нет. Другим остаётся только шоу», — цитирует Рудковскую Forbes Sport.

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