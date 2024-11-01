Трусова объяснила, почему выступает в шоу Плющенко, а не Навки

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что не связана обязательством перед академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступать только в шоу «Ангелы Плющенко». По словам фигуристки, ей поступало предложение от Татьяны Навки, но сотрудничество не было заключено.

«У меня нет договорённостей, что я могу выступать только в представлениях Плющенко. У Авербуха я не выступала, а вот от Навки было предложение, но мы не смогли договориться по времени. И вообще, лучшие условия, на мой взгляд, у Евгения Викторовича, а я всегда выбираю для себя лучшее», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

Ранее стало известно, что Игнатова не планирует завершать спортивную карьеру.