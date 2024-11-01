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«Я так воспитана. Многие думали, что я возьму двойную». Трусова — о фамилии мужа

«Я так воспитана. Многие думали, что я возьму двойную». Трусова — о фамилии мужа
Трусова
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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала, почему взяла фамилию мужа Макара Игнатова и решила с ней выступать на контрольных прокатах.

«Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана. Мне без разницы, насколько моя фамилия известна или насколько подходит фамилия мужа. Меня это никогда не смущало. Хочу, чтобы в семье у всех была одна фамилия, чтобы, например, можно было спокойно пройти паспортный контроль в аэропорту, и мне бы не сказали — а вы кто?

Никто не был против. Но мне и никто не может запретить, я же не в заложниках, никому не подчиняюсь. Это был мой личный выбор, хотя все были удивлены — многие думали, что я возьму двойную. Меня даже на контрольных прокатах спрашивали, как объявлять. Ответила — как в паспорте. Но если меня где-то запишут или объявят как Трусову, то нет проблем. Главное, у меня есть документы, и я знаю, какая у меня фамилия», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

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