Сотникова рассказала о травме, полученной в новом «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась подробностями участия в новом сезоне проекта «Ледниковый период». По словам фигуристки, она получила травму во время тренировок.

«Это было очень спонтанно, потому что за несколько дней мне позвонили. Если бы я была дома, то я бы раньше могла попробовать с Гришей. Меня не было в Москве, я никак не могла поменять свои планы.

Мы встали только за неделю до съёмок, это было втройне сложнее, но спасибо Илье Авербуху и всей команде, которая здесь работает, за доверие ко мне. Времени мало было, волнующе по этому поводу, так как понимаешь, что Григорий немного узенький. Пока с поддержками сложно, но уже пытаемся что-то сделать, страх удаётся перебороть, но постепенно.

Интересно поучаствовать. Второй раз, когда меня поставили с партнёром, у меня случилась травма. Я надеюсь, что до конца проекта всё будет хорошо. Соскучилась, есть такое чувство, потому что тут по-другому, ты должна помочь партнёру, который в данный момент более-менее умеет кататься, но всё равно есть сложности. Нужно где-то подсказать, тот же опыт тренерства. Если бы это было не в удовольствие, я бы не согласилась.

Здесь есть и другие хорошие претенденты на победу, которые делают высокие поддержки, с этим будет сложновато бороться, но постараемся брать чем-то другим. Хочется пожелать всем удачи, все стараются, все усердно работают, это тоже подстёгивает — а что мы, хуже, что ли?

И начинаешь придумывать что-то, иногда психуешь, потому что не получается. У меня как у спортсменки всегда присутствует борьба, даже если это проекты, ты хочешь быть первым, мы, спортсмены, так устроены», — приводит слова Сотниковой ТАСС.