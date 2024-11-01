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«На Олимпиаду не по фамилиям отбирают». Тарасова — о выступлении Трусовой в Милане-2026

«На Олимпиаду не по фамилиям отбирают». Тарасова — о выступлении Трусовой в Милане-2026
Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном выступлении Александры Игнатовой (Трусовой) на Олимпиаде 2026 года в Милане.

«Чтобы поехать на Олимпиаду, надо войти в сборную России, а там уже все будут готовиться. Никто никому не будет говорить, что пора готовиться. Кто выиграет чемпионат России — тот и поедет. Надо пройти через внутренние соревнования, и не одни, выиграть их, а уже потом думать об Олимпийских играх. Победит Трусова — поедет, проиграет — кто-то другой. По тому, что мы видели на сегодняшний день, Саша не выиграет чемпионат России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — приводит слова Тарасовой издание «ВсеПроСпорт».

Ранее Игнатова не исключила возможности поехать на Олимпиаду-2026 в Милане. Тренер фигуристки Евгений Плющенко также уверен в поездке ученицы в Италию.

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