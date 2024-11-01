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Базылюк выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при в Казани

Базылюк выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при в Казани
Маргарита Базылюк
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Маргарита Базылюк (Москва) заняла первое место по итогам произвольной программы на третьем этапе юниорского гран-при в Казани. По сумме выступлений в короткой и произвольной программах спортсменка получила от судей 244,20 балла.

Второе место заняла Елизавета Андреева (Москва), набравшая 220,42 балла. Тройку призёров замкнула Анна Ляшенко (Ростовская область).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России. Третий этап.
Девушки. Произвольная программа. Результаты:

1. Маргарита Базылюк (Москва) — 244,20 балла;
2. Елизавета Андреева (Москва) — 220,42;
3. Анна Ляшенко (Ростовская область) — 195,47;
4. София Дзепка (Москва) — 194,91;
5. Мария Котова (Республика Татарстан) — 188,37.

Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Девушки. Произвольная программа
01 ноября 2024, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
244.20
2
Елизавета Андреева
Москва
220.42
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
195.47
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