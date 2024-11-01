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Ученица Тутберидзе Базылюк рассказала, чем осталась недовольна после победы в Казани

Ученица Тутберидзе Базылюк рассказала, чем осталась недовольна после победы в Казани
Базылюк
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Фигуристка Маргарита Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала свою победу на этапе юниорской серии Гран-при России в Казани.

«Не сказала бы, что всё прошло суперидеально, не очень довольна вращениями, но в целом сегодняшним прокатом я довольна, вчерашним – тоже.

Я должна всё делать так, как я делаю на тренировках, а на тренировках я практически каждый раз, хорошо, не каждый раз, но чаще всего при прокате короткой делаю аксель-тулуп хорошо. Это приносило мне уверенность в себе. Стараюсь ни с кем не конкурировать, а делать свой максимум», — приводит слова Базылюк ФФККР.

По сумме двух программ Маргарита набрала в Казани 244,20 балла.

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