Ученица Липницкой Ляшенко рассказала о работе над тройным акселем

Фигуристка Анна Ляшенко, которая тренируется в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, после проката произвольной программы на этапе юниорской серии Гран-при России в Казани рассказала о работе со специалистом, а также поделилась подробностями о тренировках с тройным акселем.

Ляшенко заняла на соревнованиях третье место, первой стала Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе. По сумме двух программ Анна набрала 195,47 балла.

«Очень рада прокату, получилось всё лучше, чем в Москве, по вращениям лучше. В короткой тоже были ошибки, работаем над ними, стараюсь, добавляю тройной аксель, стараюсь сделать его. Попробовала, в Москве не делала, тогда решили, что будем брать чистым прокатом. Но на тренировках накатывали перед Казанью с акселем, поэтому решила откатать тут с ним.

Мне очень нравится работать с ней, Юлия Вячеславовна очень справедливая, всегда понимает, но при этом знает, за что поругать, похвалить. Очень комфортно работать с ней. Она строгая, но по делу.

До сих пор представляю Ростовскую область, но тренируюсь в Москве у Юлии Вячеславовны. Был карантин, четыре месяца мы не катались, потом на две недели снова наш каток закрыли. Поэтому решили поехать в Москву, где наш знакомый тренер организовал смотр в две группы, одной из них была группа Юлии Вячеславовны. Так я к ней и попала.

Сильно волновалась, помню, как назло, в тот день никак не получался тройной лутц. Я его уже прыгала тогда, но в тот момент он у меня не выходил. Главное – меня взяли. Мама поговорила с тренером, решили, что надо потихоньку переезжать в столицу. Не сразу переехали, но тренироваться уже начали в Москве.

Олимпиаду в Сочи, честно сказать, уже не помню, именно что живые свои впечатления. Потом, конечно, пересматривала. Восхищаюсь её вращениями. Сейчас для меня Юлия Вячеславовна как вторая мама», — приводит слова Ляшенко ФФККР.