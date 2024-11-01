«Можно выигрывать не только прыжками». Ученица Тутберидзе не будет учить новые ультра-си

Фигуристка Елизавета Андреева, которая заняла второе место на этапе юниорской серии Гран-при России в Казани, прокомментировала своё выступление на турнире. Андреева набрала по сумме двух программ 220,42 балла. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Произвольной программой довольна, всё получилось, что задумала, в короткой была ошибка. Настраивалась как обычно, стараюсь не волноваться, знаю, что всё делаю на тренировках.

Очень рада, что у меня только первый год в юниорском спорте – и уже такие результаты, две медали на двух этапах Гран-при. Дальше будем накатывать программы на тренировках и ориентироваться на соревнования, какие будут по календарю.

Усложняться? Нет ничего невозможного, я добавляла бы всё. И прыжки, и вращения, над всем надо работать. Но в целом я считаю, что трёх элементов ультра-си пока достаточно. Можно выигрывать не только прыжками, а хорошо кататься, брать эмоциями, вращениями, второй оценкой», — приводит слова Андреевой ФФККР.