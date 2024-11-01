Амбер Гленн с тройным акселем выиграла короткую программу на Гран-при ISU, Губанова — 9-я

Американская фигуристка Амбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат, в котором она исполнила элемент ультра-си, тройной аксель, спортсменка набрала 78,14 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён, набравшая 70,90 балла. Тройку лидеров замкнула японка Вакаба Хигути с результатом 66,98 балла. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла девятое место с одним падением (56,77).

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Женщины. Короткая программа.