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Амбер Гленн с тройным акселем выиграла короткую программу на Гран-при ISU, Губанова — 9-я

Амбер Гленн с тройным акселем выиграла короткую программу на Гран-при ISU, Губанова — 9-я
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Американская фигуристка Амбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат, в котором она исполнила элемент ультра-си, тройной аксель, спортсменка набрала 78,14 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён, набравшая 70,90 балла. Тройку лидеров замкнула японка Вакаба Хигути с результатом 66,98 балла. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла девятое место с одним падением (56,77).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Женщины. Короткая программа
01 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
78.14
2
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
70.90
3
Вакаба Хигути
Япония
66.98

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Женщины. Короткая программа.

  1. Амбер Гленн (США) — 78,14;
  2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 70,90;
  3. Вакаба Хигути (Япония) — 66,98;
  4. Сара Эверхардт (США) — 66,95;
  5. Рён Сумиёси (Япония) — 66,88;
  6. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 62,72.
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