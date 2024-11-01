Арсений Федотов выиграл произвольную программу на юниорском Гран-при в Казани
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Арсений Федотов (Москва) занял первое место по итогам произвольной программы на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. По сумме выступлений в короткой и произвольной программах спортсмен получил от судей 261,04 балла. Второе место занял Вадим Воронов (Москва), набравший 236,93 балла. Тройку призёров замкнул Макар Пузин (Московская область).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 3, Казань
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2024, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
261.04
2
Вадим Воронов
Москва
236.93
3
Макар Пузин
Московская область
220.31
Фигурное катание. Юниорский гран-при России. Третий этап.
Юноши. Произвольная программа. Результаты:
- Арсений Федотов (Москва) — 261,04 балла;
- Вадим Воронов (Москва) — 236,93;
- Макар Пузин (Московская область) — 220,31;
- Илья Мальков (Республика Татарстан) — 213,89;
- Макар Солодников (Пермский край) — 213,79.
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