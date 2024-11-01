Арсений Федотов выиграл произвольную программу на юниорском Гран-при в Казани

Арсений Федотов (Москва) занял первое место по итогам произвольной программы на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. По сумме выступлений в короткой и произвольной программах спортсмен получил от судей 261,04 балла. Второе место занял Вадим Воронов (Москва), набравший 236,93 балла. Тройку призёров замкнул Макар Пузин (Московская область).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России. Третий этап.

Юноши. Произвольная программа. Результаты:

Арсений Федотов (Москва) — 261,04 балла; Вадим Воронов (Москва) — 236,93; Макар Пузин (Московская область) — 220,31; Илья Мальков (Республика Татарстан) — 213,89; Макар Солодников (Пермский край) — 213,79.