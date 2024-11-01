«Ждите, будут сюрпризы». Ягудин — об участии в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, собирается ли возобновить спортивную карьеру, а также принять участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Ранее фигурист дважды выигрывал данное соревнование.

«Не было ли идеи возобновить карьеру и полноценно принять участие в «Русском вызове», чтобы стать трехкратным победителем? Ждите, будут сюрпризы. Ждал этого вопроса! Есть уже билеты в Питер, скоро узнаете», — приводит слова Ягудина Sport24.

«Русский вызов» пройдёт с 21 по 23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Недавно опубликованные правила поставили под сомнение возможность участия Ягудина, так как к турниру допускаются только действующие фигуристы либо закончившие карьеру не раньше сезона-2015/2016.