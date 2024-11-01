«Навка — Карменище, Медведева — как суп». Ягудин сравнил роли фигуристок в шоу

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил роли фигуристок Татьяны Навки и Евгении Медведевой в шоу «Кармен», показ которого стартовал сегодня, 1 ноября, на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Это невозможно. Навка — это Навка, это Карменище. Женя — более юная Кармен.

Кармен Медведева сейчас и год назад, когда начинались гастроли шоу, — два разных человека. Во-первых, у неё есть хороший бэкграунд ещё с любительского спорта: раз — и давай, играй серьёзную роль. Есть условная «школа». Плюс добавилось несколько сезонов «Ледникового периода», она быстро схватывала.

То, что я вижу сейчас, я верю. Карменище? Нет. Сравнивать одиночницу и танцоршу… Они другие. Они всю жизнь играют определённые роли. У нас, одиночников, ещё прыжки. Образы, кто бы что ни говорил, уходят на второй план, потому что нужно прыгать. Танцы на льду — это другое.

Навка — прирождённая Кармен. Она родилась Кармен. Если у Навки это было изначально, то Женя много работала, видел на репетициях. Она другая, но действительно на месте.

Знаете, это как суп. Сварен сегодня, но он должен настояться. Женька «настоялась», — приводит слова Ягудина Sport24.