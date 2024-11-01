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Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU во Франции

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU во Франции
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли в танцах на льду на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат пара набрала 82,20 балла. Второе место заняли представители Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, которые набрали 77,75 балла. Тройку лидеров замкнула пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы с результатом 74,49 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
01 ноября 2024, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Италия
2
Франция
3
Литва

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 82,20

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,75

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 74,49

4. Эмили Братти – Йен Сомервилль (США) – 72,81

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 72,54

6. Лия Несет – Артём Маркелов (США) – 71,86

7. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 71,54

8. Эва Пейт – Логан Бай (США) – 71,47

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