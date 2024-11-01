Алина Загитова поделилась эффектным фото в костюме и высоких сапогах

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новые фото в соцсетях.

На первом она позирует на катке, находясь у бортика с микрофоном, на второй фотографии находится на улице. Фигуристка одета в серый юбочный костюм, гетры и высокие сапоги.

«Работу работаем», — так Загитова подписала публикацию.

Напомним, Алина записывает влоги для Первого канала во время этапов Гран-при. Она работала на первом этапе в Магнитогорске, а второй этап проходит в Казани: соревнования взрослых фигуристов состоятся 2-3 ноября.

Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. Она не соревнуется с декабря 2019 года.