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Камила Валиева заявила о планах вернуться в спорт после дисквалификации

Камила Валиева заявила о планах вернуться в спорт после дисквалификации
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Российская фигуристка Камила Валиева заявила о планах вернуться в профессиональный спорт после отбытой дисквалификации за допинг.

«Конечно, мысли есть [вернуться в спорт]. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков», — приводит слова Валиевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022.

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