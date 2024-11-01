Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU, Сяо Хим Фа дважды упал
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Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат спортсмен набрал 88,12 балла. Второе место занял эстонец Александр Селевко с результатом 85,73 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно, набравший 83,45 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
01 ноября 2024, пятница. 19:45 МСК
Окончено
1
Боян Цзинь
Китай
88.12
2
Александр Селевко
Эстония
85.73
3
Кадзуки Томоно
Япония
83.45
Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа дважды упал и занял лишь восьмое место с результатом 74,90.
Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Мужчины. Короткая программа.
- Боян Цзинь (Китай) — 88,12
- Александр Селевко (Эстония) — 85,73
- Кадзуки Томоно (Япония) — 83,54
- Эндрю Торгашев (США) — 81,54
- Косиро Симада (Япония) — 80,42
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 79,89.
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