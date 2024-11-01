Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU, Сяо Хим Фа дважды упал

Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат спортсмен набрал 88,12 балла. Второе место занял эстонец Александр Селевко с результатом 85,73 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно, набравший 83,45 балла.

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа дважды упал и занял лишь восьмое место с результатом 74,90.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Мужчины. Короткая программа.