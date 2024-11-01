Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU, Сяо Хим Фа дважды упал

Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU, Сяо Хим Фа дважды упал
Комментарии

Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат спортсмен набрал 88,12 балла. Второе место занял эстонец Александр Селевко с результатом 85,73 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно, набравший 83,45 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 3, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
01 ноября 2024, пятница. 19:45 МСК
Окончено
1
Боян Цзинь
Китай
88.12
2
Александр Селевко
Эстония
85.73
3
Кадзуки Томоно
Япония
83.45

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа дважды упал и занял лишь восьмое место с результатом 74,90.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Мужчины. Короткая программа.

  1. Боян Цзинь (Китай) — 88,12
  2. Александр Селевко (Эстония) — 85,73
  3. Кадзуки Томоно (Япония) — 83,54
  4. Эндрю Торгашев (США) — 81,54
  5. Косиро Симада (Япония) — 80,42
  6. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 79,89.
Материалы по теме
Амбер Гленн с тройным акселем выиграла короткую программу на Гран-при ISU, Губанова — 9-я
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android