Верите ли вы, что Валиева вернётся в спорт после дисквалификации?

Сегодня, 1 ноября, российская фигуристка Камила Валиева заявила о планах вернуться в профессиональный спорт после отбытой дисквалификации за допинг.

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Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022. Таким образом, вернуться на соревнования фигуристка сможет в конце декабря 2025 года.