Хазе и Володин выиграли короткую программу спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции

Немецкий фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат пара набрала 73,72 балла. Второе место заняли представители Италии Сара Конти и Никколо Мачи, которые набрали 70,79 балла. Тройку лидеров замкнула пара Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады с результатом 64,38 балла.

Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Спортивные пары. Короткая программа.

1. Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия) – 73,72

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,79

3. Лия Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 64,38

4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 64,08

5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 61,38

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,74

7. Камий Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,81

8. Орели Фолла – Тео Белль (Франция) – 41,50