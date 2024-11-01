Хазе и Володин выиграли короткую программу спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции

Немецкий фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу спортивных пар на этапе Гран-при ISU во Франции, который проходит в Анже. За свой прокат пара набрала 73,72 балла. Второе место заняли представители Италии Сара Конти и Никколо Мачи, которые набрали 70,79 балла. Тройку лидеров замкнула пара Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады с результатом 64,38 балла.
Гран-при ISU — 2024/2025. Третий этап. Анже (Франция). Спортивные пары. Короткая программа.
1. Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия) – 73,72
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,79
3. Лия Перейра – Треннт Мишо (Канада) – 64,38
4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 64,08
5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 61,38
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,74
7. Камий Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,81
8. Орели Фолла – Тео Белль (Франция) – 41,50