Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Такой талант рождается раз в 100 лет». Навка уверена в возвращении Валиевой

«Такой талант рождается раз в 100 лет». Навка уверена в возвращении Валиевой
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова Камилы Валиевой, которая заявила о планах вернуться в профессиональный спорт после отбытой дисквалификации за допинг.

«Уверена, что Камила обязательно должна вернуться. Её любит вся страна, весь мир, её ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Она может быть разноплановой, строгой, детской, нежной. Уверена, что она найдёт в себе силы и вернёт технический арсенал», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022. Таким образом, вернуться на соревнования фигуристка сможет в конце декабря 2025 года.

Материалы по теме
Валиева заявила, что вернётся в спорт после дисквалификации! Как ей поехать на Олимпиаду?
Валиева заявила, что вернётся в спорт после дисквалификации! Как ей поехать на Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android