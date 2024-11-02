Татьяна Тарасова позитивно отреагировала на слова Валиевой о возвращении в спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление российской фигуристки Камилы Валиевой о планах вернуться в профессиональный спорт после отбытой дисквалификации за допинг.

«Она совсем молоденькая девочка и очень талантливая, конечно, у неё есть все шансы на успешное возвращение в спорт», — приводит слова Тарасовой «РИА новости Спорт».

Напомним, решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой было принято в январе 2024 года. Слушания проходили осенью 2023 года в Лозанне. У фигуристки отняли все титулы, завоёванные с 25 декабря 2021 года, а также вычли её результаты из выступления сборной России на командном турнире Олимпиады-2022. Таким образом, вернуться на соревнования фигуристка сможет в конце декабря 2025 года.