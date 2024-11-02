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«Исправили некоторые недочёты». Глейхенгауз — о подготовке Петросян к ГП России в Казани

«Исправили некоторые недочёты». Глейхенгауз — о подготовке Петросян к ГП России в Казани
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о подготовке ученицы штаба Аделии Петросян к предстоящему Гран-при России в Казани.

– Результат тренировок можно показать только на соревнованиях. Когда без соревнований только тренировки, немножко устаёшь от этого морально. Хочется показать ту работу, которую мы провели, особенно после прокатов, исправили некоторые недочёты.

– Это какие вот, допустим, недочёты вы исправили на данный момент?
– У нас не всё получилось с Аделией в произвольной программе на прокатах – были бабочки. Мы работали, немножко изменили и подготовку, и прокаты делали в другом режиме. Поэтому надеюсь, что это приведёт к результату и здесь не будет никаких бабочек, — сказал Глейхенгауз во влоге Алины Загитовой на Первом канале.

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