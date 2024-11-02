«Быть на две головы выше». Галлямов — о том, как придётся кататься на Гран-при ISU

Российский фигурист Александр Галлямов заявил, что после возвращения россиян на международные турниры спортсменам придётся идеально кататься, чтобы получать высокие баллы.

«Будет так же, как если бы мы выходили из юниорского катания во взрослое — абсолютно без рейтинга, зарабатывать очки придётся с нуля, а оценки будут выставляться с учётом рейтинга, поэтому кататься надо будет так, чтобы быть не на голову, а на две выше, чем все остальные», — приводит слова Галлямова Forbes.ru.

Российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с февраля 2022 года из-за международной геополитической ситуации.